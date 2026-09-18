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Нескучные технологии

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Мозг мухи торгует биткоинами

Мозг мухи торгует биткоинами

Схема всей нервной системы плодовой мушки, которую нейробиологи годами составляли по крупицам, теперь следит за свечными графиками биткоина и совершает реальные сделки.

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