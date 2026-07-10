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BP Weighs North Sea Exit Under New CEO

BP Weighs North Sea Exit Under New CEO

BP Weighs North Sea Exit Under New CEO Authored by Michael Kern via OilPrice.com, BP has started to simplify its portfolio and cut costs, and will make fewer but better choices in which projects to invest, chief executive Meg O’Neill said on Thursday.

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