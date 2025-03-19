В Москве предприятиям — участникам нацпроекта предлагают цифровые решения

Заместитель мэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева рассказала, что столичные предприятия, завершившие пилотную часть федерального проекта «Производительность труда», в целях повышения эффективности работы переходят к внедрению цифровых технологий.
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