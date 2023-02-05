Аналитик Чернов предрек увеличение скидок на российские нефтепродукты после ввода "потолков" цен

В настоящее время "потолки" цен на российские нефтепродукты ($100 за баррель для бензина, дизельного топлива и керосина, а также $45 - для барреля мазута, гудрона и битума) сопоставим с реальным уровнем биржевых цен на данные виды продукции.
В настоящее время "потолки" цен на российские нефтепродукты ($100 за баррель для бензина, дизельного топлива и керосина, а также $45 - для барреля мазута, гудрона и битума) сопоставим с реальным уровнем биржевых цен на данные виды продукции.
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