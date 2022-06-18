Джо Байден Особиста зустріч президента США з наслідним принцом Саудівської Аравії не планується Джо Байден бачить можливість свого спілкування з Мухаммедом ібн Салманом у рамках зустрічі у ширшому складі Президент США Джо Байден заявив у п'ятницю, що під час своєї поїздки наступного місяця у нього не планується переговорів із фактичним лідером Саудівської Аравії Мухаммедом […] Сообщение Особиста зустріч президента США з наслідним принцом Саудівської Аравії не планується появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.