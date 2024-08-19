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Приморский краевой суд оставил без изменений наказание американскому военному

Приморский краевой суд оставил без изменений наказание американскому военному

Приморский краевой суд оставил без изменений наказание американскому военному Гордону Блэку. Он отправится в места лишения свободы, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

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