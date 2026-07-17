Роналдо: «Возможно, Криштиану еще способен играть в Саудовской Аравии, но на ЧМ уровень намного выше. Тело решает за нас»

Двукратный чемпион мира Роналдо высказался о физическом состоянии Криштиану Роналду и Неймара . Бразилец считает, что оба футболиста подошли к моменту, когда желание продолжать карьеру уже не совпадает с возможностями организма.
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