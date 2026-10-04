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Российские физики раскрыли тайну «промежуточной плазмы»: что происходит, когда вещество перестает быть обычным?

Представьте себе вещество, которое не твердое, не жидкое, не газ — и даже не просто плазма. Именно такое состояние открыли российские физики, изучая поведение цезия при экстремальных условиях.

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