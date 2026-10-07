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Аргументы и Факты

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Огромные деньги: названы спонсоры фон дер Ляйен, которой готовят отставку

Огромные деньги: названы спонсоры фон дер Ляйен, которой готовят отставку

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен — «пронырливая личность», вопрос о её отставке вряд ли удастся решить простым голосованием в Европарламенте.

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