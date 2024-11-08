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Царьград

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В Китае блогерша решила не тратиться на еду и перешла на питание свиным кормом

В Китае блогерша решила не тратиться на еду и перешла на питание свиным кормом

Китайская интернет-звезда нашла необычный способ экономить.Китайская блогерша решила питаться исключительно кормом для свиней, чтобы сберечь свои средства.

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