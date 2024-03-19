Индийские акции падают во главе с Tata Consultancy Services

Индийские акции сегодня, 19 марта, демонстрируют нисходящую динамику, а среди ключевых аутсайдеров торгов оказалась ИТ-компания Tata Consultancy Services, бумаги которой резко отступили в преддверии решения Федеральной резервной системы США по ставке, пишет Reuters.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)