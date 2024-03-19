Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Индийские акции падают во главе с Tata Consultancy Services

Индийские акции падают во главе с Tata Consultancy Services

Индийские акции сегодня, 19 марта, демонстрируют нисходящую динамику, а среди ключевых аутсайдеров торгов оказалась ИТ-компания Tata Consultancy Services, бумаги которой резко отступили в преддверии решения Федеральной резервной системы США по ставке, пишет Reuters.

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