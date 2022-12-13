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«Нас ждет повторение финала ЧМ в России — Франция против Хорватии». Рахимич о ЧМ-2022

Элвер Рахимич считает, что в финале ЧМ-2022 встретятся сборные Франции и Хорватии. В 1/2 финала Хорватия сыграет сегодня с Аргентиной, а Франции завтра будет противостоять Марокко.

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