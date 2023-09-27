Эксперт: Рыночная цена на топливо в России должна быть на 8 рублей выше

Ильдус Мамлеев Что за очередной идиот писал статью, или им всё мало!

ИМ Ильдус Мамлеев Нефть Российская, оборудование Российское, нефтеперерабатывающие заводы в России находятся. А бензин всё равно растёт в цене. Может быть надо расстрелять с десяток аллигархов на Красной площади тогда стоимость бензина в России точно станет 6-8 рублей, не дороже.