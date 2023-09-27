Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 901 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Соловьев
    Опять Нисанов?На востоке столиц...
  • Sergey Ivanov
    Наши «правоохранители» ничего кроме брезгливости не вызывают. Почему «хулиганство»? Напали группой, у одного была бит...В подмосковном Ко...
  • Алатырка
    Стрелять! Стрелять нафиг не дожидаясь перитонита!В России бушует и...

Эксперт: Рыночная цена на топливо в России должна быть на 8 рублей выше

Эксперт: Рыночная цена на топливо в России должна быть на 8 рублей выше

Рыночная цена на топливо в России должна быть на 6-8 рублей выше, считает эксперт Александр Фролов.Реальная рыночная стоимость топлива в России должна быть на шесть-восемь рублей выше текущей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ильдус Мамлеев
Что за очередной идиот писал статью, или им всё мало!
Ответить
8 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Нефть Российская, оборудование Российское, нефтеперерабатывающие заводы в России находятся. А бензин всё равно растёт в цене. Может быть надо расстрелять с десяток аллигархов на Красной площади тогда стоимость бензина в России точно станет 6-8 рублей, не дороже.
Ответить
8 час.
SI
Sergey Ivanov
Река российская. Заливной луг российский. Трава российская. А корова, которая на этом лугу пасется- МОЯ!! А потому, господа патриоты, мы и дальше будем наблюдать этот рост бензиновых цен. Такова выстроенная Ельциным и поддерживаемая нашим Всенародно Избранным политическая система.
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх