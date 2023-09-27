Рыночная цена на топливо в России должна быть на 6-8 рублей выше, считает эксперт Александр Фролов.Реальная рыночная стоимость топлива в России должна быть на шесть-восемь рублей выше текущей.
Эксперт: Рыночная цена на топливо в России должна быть на 8 рублей выше
Комментарии
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Ильдус Мамлеев
Что за очередной идиот писал статью, или им всё мало!
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8 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Нефть Российская, оборудование Российское, нефтеперерабатывающие заводы в России находятся. А бензин всё равно растёт в цене. Может быть надо расстрелять с десяток аллигархов на Красной площади тогда стоимость бензина в России точно станет 6-8 рублей, не дороже.
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8 час.
SI
Sergey Ivanov
Река российская. Заливной луг российский. Трава российская. А корова, которая на этом лугу пасется- МОЯ!! А потому, господа патриоты, мы и дальше будем наблюдать этот рост бензиновых цен. Такова выстроенная Ельциным и поддерживаемая нашим Всенародно Избранным политическая система.
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7 час.
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