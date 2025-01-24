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ФАС выявила сговор на аукционах с лекарствами на сумму 664 млн рублей

ФАС выявила сговор на аукционах с лекарствами на сумму 664 млн рублей

Федеральная антимонопольная служба России расследует сговор на аукционах в 62 регионах. Под подозрением компании ООО «МФК «Арфа» и ООО «Просторы здоровья», удерживавшие цены на поставку лекарств на сумму свыше 664 млн рублей.

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