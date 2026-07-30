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Взорвавшему автомобиль офицера ВС РФ сократили срок лишения свободы

Взорвавшему автомобиль офицера ВС РФ сократили срок лишения свободы Решением Апелляционного военного суда покушавшемуся на офицера ВС РФ Евгению Серебрякову* сокра.

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