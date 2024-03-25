Семейный бизнес с миллиардной выручкой: что известно о владельцах «Крокус Сити Холла» Аразе и Эмине Агаларовых Елена ГалицкаяС трагическим событием, произошедшим в «Крокус Сити Холл», мир узнал не только о потерях и страхе, но и о семейном бизнесе, о котором мало кто слышал до этого.