Позитив для оптимистов

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Альтернативное мнение: Правильно, что депутатам много платят. Чтобы меньше воровали. А, может лучше, как в Китае?

Альтернативное мнение: Правильно, что депутатам много платят. Чтобы меньше воровали. А, может лучше, как в Китае?

Сразу предупреждаю, как говорится, «мнение может не совпадать с мнением редакции». Недавно я написал статью о том, что совокупный доход нынешних депутатов с учётом всевозможных доплат составляет до 500 000 рублей в месяц.

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