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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава компании «Объединенные пивоварни» о пиве на стадионах: «Сегодня люди зачастую делают выбор в пользу трансляций в баре. Мы хотим, чтобы они стали активнее ходить на стадионы»

«Я пока не вижу причин, почему это невозможно. Популяризация спорта происходит, в том числе, через его живой просмотр.

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