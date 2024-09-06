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Авторы Frostpunk 2 раскрыли функцию “Множественные колонии” в новом дневнике раз...

Авторы Frostpunk 2 раскрыли функцию “Множественные колонии” в новом дневнике раз...

Авторы Frostpunk 2 раскрыли функцию “Множественные колонии” в новом дневнике разработчиковРазработчик 11 bit studios выпустил восьмой эпизод серии “City Unbound” для Frostpunk 2, в котором подробно описывается функция “множественные колонии”.

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