Экспресс-варка овощей: даже свекла будет готова за 10 минут

Предельно простой и быстрый способ сварить овощи существует. Сделать это можно в микроволновке. Бесспорным преимуществом является не только скорость приготовления, но и то, что готовые овощи остаются сочными и имеют насыщенный вкус.
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