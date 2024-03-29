Директор Маслов: центр «Ясенки» помог бойцам СВО на колясках начать ходить

В Подольске открыли «Школу ходьбы» для раненых участников спецоперации. Инвалидам-колясочникам помогли встать на ноги, а обладателям протезов — заново научиться ходить, рассказал ведущей «360» Юлии Минаковской директор Центра социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» Михаил Маслов.
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