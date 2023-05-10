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Самый масштабный ракетный удар по тылам ВСУ: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 10 мая 2023 — новости фронта Донбасса, обзор событий, Карта СВО, день 441-й

Самый масштабный ракетный удар по тылам ВСУ: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 10 мая 2023 — новости фронта Донбасса, обзор событий, Карта СВО, день 441-й

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 10 мая 2023 г.: СВО сегодня, день 441-й. Обзор событий: Армия РФ наступает по нескольким участкам фронта.

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