На Кубани мужчина, не имевший водительских прав, на машине врезался в дерево и погиб

На Кубани мужчина, не имевший водительских прав, на машине врезался в дерево и погибНакануне ночью в Лабинском районе Краснодарского края 49-летний мужчина, не имевший водительских прав, сел за руль автомобиля и погиб в ДТП.
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