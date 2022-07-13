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Российские заводы перейдут на альтернативное топливо

Российские заводы перейдут на альтернативное топливо

В Европе подобное топливо активно применяется на цементных заводах с максимальным замещением традиционного топлива до 85% Отраслевая программа Минпромторга России «Применение альтернативного топлива из отходов в промышленном производстве на 2022–2030 годы», в разработке которой принимал участие Российский экологический оператор (РЭО), прошла межведомственное согласование, а 34 предприятия выразили готовность принять участие в реализации пилотных проектов применения альтернативного топлива из отходов в своих производственных процессах.

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