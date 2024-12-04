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Британский АНПА Herne XLAUV вышел на испытания

Британский АНПА Herne XLAUV вышел на испытания

Спуск аппарата Herne на воду, ноябрь 2024 г.Королевский военно-морской флот Великобритании проявляет большой интерес к автономным необитаемым подводным аппаратам (АНПА) всех классов, включая тяжёлые.

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