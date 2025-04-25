Неизвестный преследовал школьниц на «Чистой слободе» в Новосибирске

Школьницы спокойно играли на детской площадке, как вдруг их заприметил неизвестный мужчина. Он сел рядом на скамейку и стал наблюдать за девочками, необычный интерес к себе школьницы почувствовали и поспешили удалиться.
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