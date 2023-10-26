Фото: Как продвигается обследование подвалов смоленских домов для оборудования укрытий

На данный момент под критерии укрытия на случай ЧС в Смоленске попадают порядка 1000 подвальных помещений Обследование подвалов многоквартирных жилых домов в Смоленске для оборудования в них укрытий на случай ЧС продолжается.
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