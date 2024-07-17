С наступлением последнего летнего месяца у некоторых категорий россиян изменится размер пенсий. Речь идет о работающих пенсионерах, чьи… С началом августа: пенсионные пересчеты для работающих пенсионеров .
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