За «два» ответишь. Как работали учителя в СССР и что они имеют сегодня

«Знания у нас дают бесплатно». – «Бесплатно… И много дают?» – «На жизнь хватит». Так говорил самый прославленный киноучитель страны Нестор Петрович в известной отечественной комедии.
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