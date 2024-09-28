Китай призвал Россию и Украину соблюдать территориальную целостность друг друга

Министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И на совместной со спецпредставителем бразильского президента Селсу Аморимом встрече с журналистами в Нью-Йорке заявил, что платформа «Друзья мира», объединяющая страны глобального Юга, призывает Россию и Украину уважать законные интересы друг друга.