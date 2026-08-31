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Царьград

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Главное в иноСМИ 31 августа: Штаты атаковали Иран с воздуха. В Алжире введена смертная казнь для поджигателей леса. Внимание – на саммит ШОС

Главное в иноСМИ 31 августа: Штаты атаковали Иран с воздуха. В Алжире введена смертная казнь для поджигателей леса. Внимание – на саммит ШОС

Соединённые Штаты не ограничились новыми экономическими санкциями против Ирана – по территории страны снова ударили бомбами, атаковали с воздуха.

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