Число жертв крушения судна с россиянами в Атлантике выросло до восьми

Восемь моряков погибли и пятеро пропали без вести после того, как их рыбацкое судно перевернулось возле Мальвинских (Фолклендских) островов в Южной Атлантике, сообщило издание Contra Republica со ссылкой на испанские власти, откуда прибыла часть экипажа.