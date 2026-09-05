‼️🇷🇺🇺🇸 Путин и Уиткофф подвели первые итоги переговоров в Кремле ▪️Президент России заявил, что контакты такого рода «всегда идут на пользу», и отметил, что Дональд Трамп продолжает попытки содействовать урегулированию российско-украинского конфликта.