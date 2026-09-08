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Белоусов: Таджикистан был и остаётся стратегическим партнёром России

Белоусов: Таджикистан был и остаётся стратегическим партнёром России

Душанбе был и остаётся стратегическим партнёром Москвы. С таким заявлением выступил на официальном приёме по случаю 35-летия независимости Таджикистана министр обороны России Андрей Белоусов.

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