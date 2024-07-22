Лучшие онлайн накопительные счета с капитализацией

Преимущества онлайн накопительных счетов с капитализацией: Высокая процентная ставка: Такие счета обычно предлагают более высокие процентные ставки по сравнению с обычными банковскими счетами, что позволяет увеличивать сумму вклада быстрее.
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