Трамп требует от лидеров освободить заложников: "Иначе конец!"

Президент США Дональд Трамп через соцсеть Truth Social потребовал от движения немедленного освобождения всех заложников в Газе и возвращения тел погибших, обещая серьёзные последствия в случае невыполнения требований.
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