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Ямалу согласован транш из федерального бюджета на модернизации коммунальной инфраструктуры

Ямалу согласован транш из федерального бюджета на модернизации коммунальной инфраструктуры

Правительственная комиссия по региональному развитию в РФ утвердила первые 14 региональных программ модернизации коммунальной инфраструктуры на 16 млрд рублей, в их числе оказался Ямало-Ненецкий автономный округ, сообщается на сайте кабмина.

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