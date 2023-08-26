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"Хватит трепаться!": дерзость Токаева не знает пределов – теперь он не хочет возвращать облигации, боясь гнева США

"Хватит трепаться!": дерзость Токаева не знает пределов – теперь он не хочет возвращать облигации, боясь гнева США

Сюрпризы мировых финансов - как же без них? Один из таких «потрясающих» (кхм-кхм…общественность и умы) моментов случился в маленькой стране под названием Казахстан.

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