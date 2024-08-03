Мойес о Бэйле: «МЮ» сделал самое большое предложение «Тоттенхэму» и Гарету, у нас был готов вертолет для него, но его сердце хотело в «Реал»

В 2013-м Бэйл перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» за 101 млн евро. «Я хотел подписать Гарета Бэйла. У «Манчестер Юнайтед» всегда были отличные фланговые игроки, такие как Дэвид Бекхэм и Райан Гиггз, поэтому я думал, что он отлично впишется в команду.