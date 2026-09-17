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Отдала всё ради дома во Внукове и исчезла на 17 лет: как сейчас живёт вдова Александра Абдулова

Отдала всё ради дома во Внукове и исчезла на 17 лет: как сейчас живёт вдова Александра Абдулова

В января 2008 года, когда не стало народного артиста Александра Абдулова, его молодая вдова Юлия Мешина осталась совсем одна с девятимесячной дочкой Женей.

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