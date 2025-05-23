Посол РФ заявил о сокрытии Британией информации о местоположении Скрипалей

Лондон скрывает от Москвы местоположение и состояние здоровья Сергея и Юлии Скрипалей. Об этом 23 мая сообщил новый посол России в Великобритании Андрей Келин«Никаких достоверных сведений о судьбе Скрипалей от британской стороны мы до сих пор не получили.