Традиционные семейные ценности: почему молодёжь в них не верит?

Все верно и логично. Человек делает выбор в пользу оптимального варианта, а не в угоду устаревшим "ценностям" и хотелкам тех, кому больше всех надо.

Майя Maja

"...эмоциональный комфорт в отношениях важнейшей деталью романтического союза. Отсутствие страха, тревоги и шантажа в любом проявлении. Надёжность спутника и обстановки в целом обеспечивается выстраиванием здоровой коммуникации, где есть уважение, соблюдение личных границ, возможность защитить свою честь и достоинство, отстоять права." с Это звучит не просто разумно. Это звучит как основа современного союза двух противоположный полов))