Традиционные семейные ценности: почему молодёжь в них не верит?

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Комментарии
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Элина Морозова
Все верно и логично.  Человек делает выбор в пользу оптимального варианта, а не в угоду устаревшим  &quot;ценностям&quot; и хотелкам тех, кому больше всех надо.
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20 час.
Майя Maja
&quot;...эмоциональный комфорт в отношениях важнейшей деталью романтического союза. Отсутствие страха, тревоги и шантажа в любом проявлении. Надёжность спутника и обстановки в целом обеспечивается выстраиванием здоровой коммуникации, где есть уважение, соблюдение личных границ, возможность защитить свою честь и достоинство, отстоять права.&quot; с Это звучит не просто разумно. Это звучит как основа современного союза двух противоположный полов))
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14 час.

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