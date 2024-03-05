Традиционные семейные ценности это набор убеждений, взглядов и представлений касаемых брака в целом и методов построения межличностных взаимоотношений в частности.
Традиционные семейные ценности: почему молодёжь в них не верит?
Комментарии
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Элина Морозова
Все верно и логично. Человек делает выбор в пользу оптимального варианта, а не в угоду устаревшим "ценностям" и хотелкам тех, кому больше всех надо.
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20 час.
Майя Maja
"...эмоциональный комфорт в отношениях важнейшей деталью романтического союза. Отсутствие страха, тревоги и шантажа в любом проявлении. Надёжность спутника и обстановки в целом обеспечивается выстраиванием здоровой коммуникации, где есть уважение, соблюдение личных границ, возможность защитить свою честь и достоинство, отстоять права." с Это звучит не просто разумно. Это звучит как основа современного союза двух противоположный полов))
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14 час.
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