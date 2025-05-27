ВСУ убили и ранили более 20 мирных жителей ДНР за неделю

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) за последнюю неделю убили четырех мирных жителей, 18 гражданских лиц получили ранения различной степени тяжести, сообщил Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) в ДНР 26 мая в своем Telegram-канале.
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