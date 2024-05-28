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Курские новости

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Вячеслав Пытков с рабочим визитом посетил приграничные районы Курской области

Вячеслав Пытков с рабочим визитом посетил приграничные районы Курской области

Врио командующего Центральным округом войск национальной гвардии Российской Федерации Герой России генерал-майор Вячеслав Пытков посетил с рабочим визитом приграничные районы Курской, Брянской и Белгородской областейВрио командующего Центральным округом войск национальной гвардии Российской Федерации Герой России генерал-майор Вячеслав Пытков посетил с рабочим визитом приграничные районы Курской, Брянской и Белгородской областей.

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