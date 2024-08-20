Сальдо: ВСУ держат в районе Очаково морпехов и британских инструкторов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в районе города Очаков Николаевской области держат относительно существенные силы, в том числе морской спецназ и британских инструкторов, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
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