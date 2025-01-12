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Энциклопедия Техники

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На прошлой неделе главный государственный космический подрядчик Китая провел испытания пяти различных ракетных двигателей в один день в рамках подготовки к будущим полетам и проектам

﻿﻿На прошлой неделе крупнейший государственный космический подрядчик Китая за один день испытал пять различных ракетных двигателей для подготовки к будущим полетам и проектам.

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