КНР разочаровало вето США на резолюцию по Газе в СБ ООН

Постоянный представитель Китая при Организации Объединенных Наций Чжан Цзюнь заявил о разочаровании КНР из-за наложения Соединенными Штатами Америки вето на проект резолюции СБ ООН по прекращению боевых действий в секторе Газа.
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