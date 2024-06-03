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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ягудин о переходах: «Жизнь спортсмена очень коротка, поэтому они вольны решать. Нужно держать в голове, что это не театр или кино, где ты можешь играть до седых волос»

Открепление от Федерации фигурного катания России ранее получили Софья Самоделкина, Аннабель Морозов, Алиса Овсянкина, Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев и другие спортсмены.

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