СМИ: Путин поручил изучить вопрос сроков давности при деприватизации

Президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с представителями бизнеса поручил Правительству страны совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей до 1 апреля 2025 года изучить вопрос о «порядке исчисления срока исковой давности» при оспаривании сделок приватизации.
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