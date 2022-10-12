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ФСБ предотвратила теракты в Брянске и в Подмосковье

ФСБ предотвратила теракты в Брянске и в Подмосковье

Судя по всему, Запад взял курс на превращение Украины террористическое государство со всеми атрибутами.

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